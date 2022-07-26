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العثور على رضيع مجهول في عمر يوم بجوار مسجد «التحرير» وسط قنا

كتب:

رجب آدم
05:23 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
رضيع

رضيع

عثر الأهالي في مدينة قنا، اليوم الثلاثاء، على رضيع حديث الولادة، بجوار بجوار مسجد «التحرير»، وسط مدينة قنا، وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار أمني بالعثور على رضيع بجوار مسجد «التحرير»

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد العثور علي رضيع عمر يوم، حديث الولادة بجوار مسجد «التحرير»، في وسط مدينة قنا، وتم نقل الطفل إلى مستشفى قنا الجامعي.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال فحص كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الطفل.

نقل الطفل للمستشفى الجامعي للفحص والرعاية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجرى نقل الطفل إلى المستشفى الجامعي، لتوقيع الكشف الطبي عليه وتلقي الرعاية اللازمة.

تعد هذه الواقعة هي الثانية خلال هذا الأسبوع في مدينة قنا، بعد العثور على طفل رضيع تركته سيدة بجوار كورنيش النيل، وتم إيداعه إحدى الحضانات، ويجري استكمال الإجراءات.

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بقلم رجب آدم