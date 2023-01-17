5 خطوط ساخنة لمساعدة المواطنين على الإبلاغ عن تلاعب الأسعار

تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق للتصدي للمخالفات، ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين حول المغالاة في ارتفاع أسعار السلع وأيضا الشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية.

وتستعرض جريدة «الوطن» عن أبرز الخطوط الساخنة لمساعدة المواطنين عند التلاعب في الأسعار أو الحصول على سلع غير جيدة، وذلك خلال النقاط التالية:

1-الاتصال بالخط الساخن رقم 19588 .

2- الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/

3- إتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.

4- تكثف سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية.

5- التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين.