«خاتم وسلسلة».. تفاصيل العثور على جثة شاب في مياه النيل بالقاهرة

«خاتم وسلسلة».. هما كل ما عثرت عليه الأجهزة الأمنية بعد معاينة وفحص جثة مجهولة لشاب انتشلته قوات الإنقاذ النهري من مياه النيل بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

المعاينة.. شاب في العقد الثالث

وتبين من خلال معاينة رجال المباحث بالقاهرة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي بنطلون جينز أزرق اللون وتيشتيرت أبيض، بالإضافة إلى شراب، كما تبين العثور على سلسلة فضية في رقبة الشاب المتوفى، بالإضافة إلى خاتم من نفس المعدن.

فحص السلسلة والخاتم

وجارٍ فحص الخاتم والسلسلة حتى يتم الوصول إلى شيء مميز يقود فريق البحث للكشف عن هوية الشاب والذي عثر على جثته في مياه النيل بمنطقة بولاق أبوالعلا، وذلك من خلال تحديد الأماكن التي تبيع الفضة في أماكن قريبة من مكان العثور على الجثة.

فحص بلاغات التغيب

ويعكف فريق البحث المكلفة بكشف غموض الواقعة على فحص بلاغات التغيب في نطاق أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة، وخاصة التي تحمل أوصافا قريبة من أوصاف الجثة المجهولة من حيث الطول والملابس التي يرتديها وكذلك العمر في محاولة لكشف هوية صاحب الجثة.