«رابطة التجار»: 10 سيارات مستعملة سعرها أقل من 150 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة، استقرارا في الأسعار وارتفاعا في الطلب خلال الآونة الأخيرة، بنسبة 75%، وخاصة على السيارات التي يقل سعرها عن 150 ألف جنيه، من قبل الراغبين في الشراء.

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة، شهد ارتفاعا في نسبة المبيعات بنسبة 75% خلال الفترة الماضية.

سوق السيارات المستعملة

أضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن السيارات المستعملة يجب شرائها بعد عدة خطوات، أهمها التأكد من أوراق السيارة التى يتم شراؤها، وفحص السيارة داخل مركز صيانة معتمد، أولا.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المحلية، حيث جاءت كالتالي:

أسعار السيارات في مصر اليوم

بى واى دى F3 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103 آلاف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 124 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 1996

متوسط سعر السيارة في السوق: 104 آلاف جنيه.

أقل سعر السيارة في السوق المحلية: 92 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104 آلاف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 112 ألف جنيه

دايو جوليت 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104 آلاف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 98 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 112 ألف جنيه.

بيجو 406 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104 آلاف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114 ألف جنيه.

بروتون واجا 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104 آلاف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 119 ألف جنيه.

دايو جوليت 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104 آلاف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية:99 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109 آلاف جنيه.

امجيراند EC 7 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 104 آلاف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 86 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 119 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 105 آلاف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 86 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 119 ألف جنيه.

تويوتا إيكو 2003

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 105 آلاف جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 100 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 114 ألف جنيه.