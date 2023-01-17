شروط وموعد التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

تعتبر هيئة قضايا الدولة أحد الأعمدة القضائية في مصر، التي تنوب عن الدولة في كافة القضايا سواء دخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وأعلنت الهيئة عن التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وترصد «الوطن» في التقرير التالي شروط وموعد التقديم للوظيفة.

شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد قضايا الدولة

أشارت الهيئة إلى أن على من يتقدم لـ وظيفة مندوب مساعد، يجب توافر الشروط التالية لديه:

- لا يقل تقديره التراكمي عن جيد، ولا يزيد عمره على 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

- تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

أماكن وموعد سحب الملفات

يجري سحب ملف التقديم نظير 600 جنيه، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن: 8 ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 فبراير المقبل.