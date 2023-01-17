كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

تستعد وزارة الثقافة وكذلك الجهات المشاركة لإطلاق فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، إذ يعتبر المعرض الحدث الثقافي الأضخم الذي تنظمه مصر، ويتردد على زيارته ما يزيد على مليوني زائر سنويا، وتقدم «الوطن» في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن المعرض، على النحو التالي:

1- يقام معرض الكتاب في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير، ويفتح أبوابه للزائرين من الخميس 26 يناير.

2- سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 فقط 5 جنيهات، والدخول من جميع الأبواب.

3- دخول ذوي الهمم ومرافقيهم مجانا وكذلك كبار السن

رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2023

3- حجز التذاكر من هـــــــــنــــــــــــــا.

4- توفر المنصة الدفع من خلال البطاقات الائتمانية أو ميزة أو أمان ومصاري.

5- مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 يوميا من 10 صباحا حتى 8 مساء، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحا حتى 9 مساء.

6- شعار الدورة الـ 54 «على اسم مصر.. نقرأ.. نفكر.. نبدع».

7- ضيف شرف معرض الكتاب المملكة الأردنية الهاشمية.

500 فاعلية في معرض الكتاب 2023

8- تقام أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية متنوعة على مدار أيام المعرض.

9- شخصيتا المعرض هما المبدع صلاح جاهين، ورائد أدب الطفل كامل كيلاني.

10- يشارك في معرض القاهرة للدلي للكتاب 2023 أكثر من 1000 دار نشر من داخل وخارج مصر.

11- توفير 7 خطوط لنقل الجمهور من وإلى المعرض.