مقتل طالب طعنه زميله خلال مشاجرة بينهما أمام مدرسة بالمنيا

لفظ طالب أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، خلال مشاجرة وقعت بينه وزميله أمام مدرسة الزراعة الثانوية الفنية، بمدينة أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

بلاغ بمقتل طالب في مشاجرة

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بمقتل طالب أمام مدرسة الزراعة بأبو قرقاص، إثر مشاجرة نشبت بينه وزميله لخلافات بينهما، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون

من جهته، قال مصدر قانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عقوبة منُ قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وأوضح أن القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد في مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة او حادث سيارة او أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.