تمويل 12 ألف مشروع لشباب الخريجين في قنا بـ408 ملايين جنيه خلال 2022

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تمويل 12157 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة خلال الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر من العام الماضي، بإجمالى مبلغ 408 ملايين و830 ألفا و968 جنيها، بواسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

مشروعات شباب الخريجين

وأضاف محافظ قنا، أن المشروعات الممولة من الجهاز شملت 606 مشاريع صغيرة، بإجمالي تمويل 190 مليونا و184 ألفا و108 جنيها، وفرت 2495 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

مشروعات محافظة قنا

وتابع محافظ قنا، بأن عدد المشروعات المتناهية الصغر 11551 مشروعا بتمويل قدره 218 مليونا و646 ألفا و860 جنيها، وفرت 16627 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.