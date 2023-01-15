كراسة شروط شقق ناصر غرب قنا 2023.. تعرف على الأسعار والتفاصيل

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات سكنية، ضمن مشروع الإسكان بعنوان «سكن مصر»، بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك بنظام أسبقية الحجز من خلال موقع الوزارة على محرك البحث جوجل.

أسعار سكن مصر في غرب قنا الجديدة

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدد الوحدات السكنية في مشروع «سكن مصر» في مدينة غرب قنا الجديدة عدد 500 وحدة سكنية في العمارات المبنية بسعر 4865 جنيها للمتر الواحد.

شروط حجز وحدات غرب قنا الجديدة

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط لحجز وحدات سكنية في مشروع سكن مصر في مدينة غرب قنا الجديدة وهي كالآتي:

- أن يكون الشخص ألا يكون قد حصل على وحدات سكنية وأراضي من قبل -يجب أن يكون المتقدم لحجز شقق سكن مصر مصري الجنسية.

- سن المتقدم لا يقل عن 21 عاما في تاريخ طرح كراسة شروط سكن مصر.

- لا يحق للأسرة وهم الزوج، الزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة في المشروع.

- شقق سكن مصر 2023 مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغير الاستخدام.

مدينة غرب قنا الجديدة

ومدينة غرب قنا واحدة من مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها بصعيد مصر داخل محافظة قنا.

وقال المهندس مصطفى سعيد ، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إنه جار تنفيذ 3264 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بالمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وتنفيذ 30 عمارة بمرحلة متقدمة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بإجمالي 720 وحدة سكنية، والذي تم طرحه اليوم.