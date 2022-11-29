دار الكتب تعقد ملتقى الشباب الثقافي غدا

يُعقَد الملتقى الثقافي للشباب الذي تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات برئاسة إيمان نجم بالتعاون مع الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة أشرف قادوس بشأن واقع المضمون الأدبي والثقافي المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر مركز توثيق وبحوث أدب الطفل الكائن في 15 شارع المنيل، بميدان المماليك في القاهرة، وذلك في الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل.

ويتضمن البملتقى جلستين على النحو التالي:

الجلسة الأولى:

يتحدث فيها: أحمد زحام، كاتب أدب الطفل، منتصر ثابت، كاتب أدب الطفل، الفنان هادي جلال بطل مسرحية كمان زغلول، الفنان محمد فؤاد مخرج مسرحي.

الجلسة الثانية:

يتحدث فيها: طارق حلمي الشناوي رئيس مؤسسة أمل بكرة للإعلام وحنان العواك، دكتوراه في الإعلام وثقافة الطفل، الفنانة رشا منير رسام مجلات أطفال.

يدير اللقاء: إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.