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دار الكتب تعقد ملتقى الشباب الثقافي غدا

كتب:

إلهام زيدان
07:39 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
دار الكتب والوثائق القومية

دار الكتب والوثائق القومية

يُعقَد الملتقى الثقافي للشباب الذي تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات برئاسة إيمان نجم بالتعاون مع الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة أشرف قادوس بشأن واقع المضمون الأدبي والثقافي المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر مركز توثيق وبحوث أدب الطفل الكائن في 15 شارع المنيل، بميدان المماليك في القاهرة، وذلك في الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل.

ويتضمن البملتقى جلستين على النحو التالي:

الجلسة الأولى:

يتحدث فيها: أحمد زحام، كاتب أدب الطفل، منتصر ثابت، كاتب أدب الطفل، الفنان هادي جلال بطل مسرحية كمان زغلول، الفنان محمد فؤاد مخرج مسرحي.

الجلسة الثانية:

يتحدث فيها: طارق حلمي الشناوي رئيس مؤسسة أمل بكرة للإعلام وحنان العواك، دكتوراه في الإعلام وثقافة الطفل، الفنانة رشا منير رسام مجلات أطفال.

يدير اللقاء: إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.