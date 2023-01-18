غرق أب وابنه في ترعة ببني سويف أثناء صيد السمك

لقى أب وابنه مصرعهما، غرقًا، صباح اليوم الأربعاء، في إحدى الترع بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، خلال محاولتهما صيد الأسماك، إذ اعتادا الصيد من مواسير مياه الشارع خلال فترة السدة الشتوية، ونقلوا إلى مشرحة المستشفى جثتين هامدتين تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوفاة اب ونجله جنوب بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد وفاة أب وابنه في إحدى الترع بدائرة المركز خلال عملهما في صيد السمك، وجرى انتشال جثتيهما ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي

ووجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحثي، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وإخطار جهات التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدا لاستصدار تصاريح الدفن.

إيداع الجثتين مشرحة مستشفى الفشن المركزي

ونقلت سيارتان إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، الجثتين وهما أحمد إبراهيم 43 عامًا، وابنه صابر أحمد 22 عامًا، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن، وتسليم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما بمقابر العائلة، وأمرت جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من تقرير مفتش الصحة، لبيان سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.