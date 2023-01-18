حملات لشرطة البيئة والمسطحات في الشرقية والغربية والقليوبية
كتب:
محمد بركات
01:10 م | الأربعاء 18 يناير 2023
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات الشرقية و الغربية والقليوبية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتى جاء أبرزها :
وقامت الحملات بضبط عدد 5 قضايا بنطاق محافظة الشرقية عبارة عن 2 محل – شركة – مصنع – مدشة .. ثلاثة منهم بدون ترخيص ) بإجمالى مضبوطات بلغت 42 طن مواد خام أعلاف – 17 طن منتج نهائى أعلاف "بدون بيانات ومجهولة المصدر" .
كما تم ضبط عدد 4 قضايا بنطاق محافظة الغربية عبارة عن (2 محل – 2 مصنع .. جميعهم بدون ترخيص) بإجمالى مضبوطات بلغت (24,5 طن مواد خام أعلاف – 27,25 طن منتج نهائى أعلاف) "بدون بيانات ومجهولة المصدر" .
وقامت الحملات بضبط 3 مصانع "بدون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية بإجمالى مضبوطات بلغت (13,5 طن مواد خام مواد غذائية مجهولة وبدون بيانات وبدون موافقة بيئية و 4,8 طن و 1800 قطعة منتج نهائى مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات.
كما تم ضبط مصنعين "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية بإجمالى مضبوطات بلغت ( 5 طن مواد خام بلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون موافقة بيئية – 158500 عبوة منتج نهائى بلاستيك مغشوشة ومقلدة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.