«الثقافي المصري الأمريكي»: نسعى لتخصيص حساب بنكي لتحويل التبرعات بالدولار من الخارج

قال نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، إن إطلاق مبادرة «ادعم بلدك بالدولار»، جاءت من قبل المصريين العاملين والمقيمين بأمريكا خلال الفترة الماضية، بهدف زيادة عملة الدولار في مصر، وفتح مجال للمصريين بالخارج لمساندة وطنهم الأم.

المصريين في الخارج عددهم أكثر من 12 مليون مصري

وأشار نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، في حديثه لـ «الوطن»، إلى أن المصريين في الخارج عددهم أكثر من 12 مليون مصري، وكل مواطن بالخارج يتمكن من المساهمة في المبادرة بالقدر الذي يستطيعه.

وأوضح «زنفل» أن المصريين في أمريكا المشاركين في مبادرة «ادعم بلدك بالدولار» لديهم مطلب بأن تتيح لهم الدولة المصرية حساب بنكي خاص بالمبادرة، يتمكنوا من خلالها إيداع الدولارات بها لصالح مصر، ويكون الحساب غير مقتصر على دولة بعينها بل يشمل جميع المصريين بالخارج.

الترويج للمدن الجديدة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة

كما أشار نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، إلى أن هناك اقتراح بعمل صندوق يتم وضع فيه الدولارات لمدة عام أو عامين بدون فوائد لمساعدة مصر وتقوية الاقتصاد المصري.

وأضاف نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي: «كمصريين بالخارج، نعمل حاليا على الترويج للمدن الجديدة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ومنها مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها خلال هذه الفترة في مصر».

وأكد «زنفل» التواصل الدائم مع السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للإطلاع على كل ما هو جديد، من خلال اجتماعات زووم التي تعقدها وزيرة الهجرة مع جميع الجاليات المصرية بالخارج ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة».