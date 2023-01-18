حبس صيدلي وشقيقيه ضبط بحوزتهم 50 ألف قرص مخدر وعقاقير مغشوشة بالدقهلية

قرر المستشار أحمد الصاوي، رئيس نيابة طلخا، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حبس صيدلي شهير مالك سلسلة صيدليات، و2 من أشقائه 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك بعد تمكن قوة من ضباط الإدارة العامةً لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبطهم وبحيازتهم كميات كبيرة من العقاقير المخدرة ومستلزمات تصنيعها وطرحها للبيع على عملاءهم بمدينة نبروه.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا تفيد بقيام صيدلي يدعى «ياسر ع. ع.»، 53عاما وشقيقيه «محمد»، 43 عامًا، و«أحمد»، 37 عامًا، بالإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهم متخذين من إحدى سلاسل الصيدليات كائنة بدائرة مركز شرطة نبروه مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

مأمورية لضبط صيدلي شهير وشقيقيه

وجري إعداد مأمورية بقيادة العقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقه شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحه المخدرات، والعقيد عمر عبد المتعال والمقدم محمد عزام السباعي، بالتنسيق مع قطاعات «لأمن الوطني، الأمن العام، وقوة من الأمن المركزي»، بمديرية أمن الدقهلية.

ضبط 50 ألف قرص مؤثر ومخدر

وبتفتيش الصيدليات عثر على 50 ألف قرص مؤثر ومخدر، 180 أمبولا مخدرا، كمية من بودرة دواء مغشوشة ومعدة للتعبئة وزنت 5 كيلو جرام، كمية من الكبسولات الفارغة والنشرات الداخلية والعلب المجهزة لتعبئة الأدوية المغشوشة، 120 كرتونة عسل منشط، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، 3 سيارات، 5 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين الثلاثة أقروا في محضر الشرطة بحيازتهم العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم، وبودرة الدواء والكبسولات والنشرات العلب لإنتاج عقاقير مغشوشة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارات لسهولة التحرك ونقل المواد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام.