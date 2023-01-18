مزارعو شربين بعد زيادة سعر توريد القمح: «شكرا يا ريس.. وعدت فأوفيت»

عبر عدد كبير من المزارعين في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، عن سعادتهم بقرير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد أردب القمح في الموسم الجديد من 1000 جنيه إلى 1250 جنيه جنيها، مؤكدا أن حواره المفتوح معهم خلال زيارته إلى شربين في شهر ديسمبر 2022 كان له أثر طيب في نفوسهم وأنهم كانوا متأكدين أنه سيكون له مردود إيجابي على المزارعين ليس فقط في شربين وحدها بل في مصر كلها.

وقال السيد عبيد الجواد، من مركز شربين، إننا قبل كل شيء نوجه الشكر للرئيسي عبد الفتاح السيسي على أنه يشعر بالفلاح المصري، وزيادة سعر توريد أردب القمح من 1000 جنيه إلى مبلغ 1250 جنيها، أي بنسبة 25% «شكرا ياريس وعدت فأوفيت» وهي نسبة كبيرة حتى أن إنتاجية الفدان تزيد عن 18 أردبا، وهذه الزيادة تعادل مبلغ 4500 جنيه للفدان وهو مبلغ كبير.

حالة رضا بين مزارعي شربين بعد زيادة توريد القمح

وأضاف عبد الجواد لـ«الوطن» أن حالة رضا عمت قطاع كبير من المزارعين في الوقت الذي طالب فيه بزيادة أكبر، إلا أنني أقول إن الفلاح عندما بدأ في زراعة القمح في الموسم الجديد زرعه وهو يعلم أن سعر التوريد 1000 جنيه وهذه الزيادة جاءت بعد الزراعة، وطالما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي هذه الزيادة فنحن متأكدين أننا في عقله وتفكيره وسيعطي الكثير للمزارعين خلال الفترة المقبلة.

السعيد: الرئيس دائما يتخذ قرارات في صالح المزارع

وأكد خالد السعيد، من مزارعي شربين، أننا على ثقة أن الرئيس دائما يتخذ قرارات في صالح المزارع البسيط قائلا: «والله العظيم أنا كنت منتظر هذا القرار وعارف أن الرئيس لن يخذلنا أبدا»، مشيرا إلى أن قرار الزيادة سيعجل المزارع يحافظ على كل حبة قمح ويجعل الإنتاج وفيرا هذا العام على الأعوام الماضية.

وأضاف: «أننا نفضل دائما زراعة القمح في الموسم الشتوي، ولذلك لما تحدث عدد من المزارعين مع الرئيس السيسي كان محور كلامهم عن القمح لأنه أصبح محصول رئيسي لقطاع كبير من المزارعين، ولذلك فإن كل بيت من بيوت المزارعين دخلته الفرحة بقرار الرئيس».

الدقهلية تزرع 263 ألف فدان قمح

وتعتبر محافظ الدقهلية من أكبر محافظات مصر التي تزرع القمح خلال موسم الشتاء وبلغت المساحة المزروعة من القمح خلال موسم 2022 حوالي 263 ألف فدان ومن الموقع زيادتها هذا العام وزادت كميات القمح الموردة خلال الموسم الماضي عن 340 ألف طن قمح.