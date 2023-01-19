«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة: التقلبات مستمرة

رغم ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا على جميع أنحاء الجمهورية، خصوصا محافظات جنوب البلاد التي تجاوزت درجات الحرارة في بعض المدن حاجز الـ26 درجة، فإنّ الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، حذّرت بشدة من أي محاولة لتخفيف الملابس خلال تلك الفترة، خاصة مع وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن طقس بداية الأسبوع.

وأشارت إلى أننا لا نزال في فصل الشتاء، وأن التقلبات الجوية وحالات عدم الاستقرار مستمرة طوال الشتاء الذي لم يمر منه إلا نحو 4 أسابيع فقط حتى الآن.

وأضافت غانم، لـ«الوطن»، أنّ سبب هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة الذي يتراوح بين 3-5 درجات، على محافظات جنوب البلاد، وبين 2-3 درجات على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية والغربية، نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من صحراء الجزيرة العربية على الارض، يقابله امتداد منخفض من طبقات الجو العليا، يعمل على ارتفاع الحرارة، وزيادة سطوع أشعة الشمس، خلال فترات النهار، حيث يسود طقس معتدل نهار على شمال البلاد ومنطقة مصر الوسطي، ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأكدت أنّه يجب عدم الانخداع بحالة الطقس ودفء الجو خلال النهار، وعدم تغيير نوعية الملابس، والحرص على استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في أثناء الخروج من المنزل خلال فترات النهار أو الليل، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، وحافظًا على الصحة.

وحذّرت عضو هيئة الأرصاد، السائقين على الطرق بضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة، نظرًا لتكوّن الشبورة الثقيلة على بعض الطرق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 11

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 22 - 11

- بنها 22 - 10

- دمنهور 22 - 10

- وادي النطرون 22 - 10

- كفر الشيخ 22 - 11

- المنصورة 22 - 10

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 22 - 11

- طنطا 20 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 22 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 24 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10