درجات الحرارة اليوم الجمعة.. تسجل 27 درجة على جنوب البلاد

أكد خبراء الارصاد الجوية، استمرار الشعور بارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام، خلال تلك الايام، مع زيادة سطوع فترات اشعة الشمس على جميع المدن والمحافظات، خلال فترات النهار.

حالة الطقس اليوم

واشارت الارصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، استمرار تاثر انحاء الجمهورية بامتداد الكتل الهوائية القادمة من صحراء الجزيرة العربية، وتعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، وعلى محافظات جنوب الصعيد نحو 26 درجة، يسود طقس معتدل فى ساعات النهارا على القاهرة، ومائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد، فى حين يسود طقس بارد ليلا على كل الانحاء.

وأكدت الارصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الصحراوية فى الصباح الباكر، والطرق المؤدية من والى السواحل ، ومدن القناة والقاهرة الكبري والطرق الرابطة بين المحافظات.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 11

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 11

- بنها 22 - 10

- دمنهور 21 - 10

- وادي النطرون 22 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 21 - 10

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 22 - 11

- طنطا 21 - 11

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 23 - 10

- السويس 21 - 10

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر 22 - 09

- نخل 20 - 02

- كاترين 15 - 01

- الطور 22 - 09

- طابا 23 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 12

- مطروح 19 - 11

- السلوم 19 - 10

- سيوة 19 - 6

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 13

- مرسى علم 25 - 13

- شلاتين 26 - 16

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08

- بني سويف 23 - 7

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 23 - 8

- قنا 25 - 9

- الأقصر 25 - 8

- أسوان 26 - 10

- الوادي الجديد 25 - 6

- أبو سمبل 27 - 10