تخصيص 7 خطوط لنقل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تخصيص 7 خطوط لنقل الزوار.. القاهرة تستعد لاستقبال معرض الكتاب».

توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام

وذكر التقرير، أنه مع اقتراب موعد تنظيم معرض القاهرة للكتاب، أعلنت محافظة القاهرة عن توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يتم تنظيم المعرض في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولي بالتجمع الخامس في الفترة من الرابع والعشرين إلى السادس من فبراير 2023، وأعلنت محافظة القاهرة أن هيئة النقل العام بالقاهرة ستقوم بتوفير 58 أتوبيس لخدمة زوار معرض الكتاب تغطي معظم مناطق القاهرة، بالإضافة إلى الخطوط الحالية العابرة للمعرض.

لأتوبيسات ستضع لافتة مكتوب عليها «خدمة معرض الكتاب»

وحرصا على تمييز الأتوبيسات المخصصة للمعرض، كشفت هيئة النقل العام أنّ هذه الأتوبيسات ستضع لافتة مكتوب عليها «خدمة معرض الكتاب»، وسيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب، بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.

وأعلنت هيئة النقل العام الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة.