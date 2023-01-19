سحب 3 أفلام من دور العرض السينمائي بعد تحقيق «صفر إيرادات»

قرر القائمون على دور العرض، سحب 3 أفلام من السينمات بعدما حققت إيرادات صفر، وهما فيلم «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد، وفيلم «فضل ونعمة» لـ ماجد الكدواني، وفيلم «هاشتاج جوزني» لـ أمير المصري .

طرح فيلم «أخي فوق الشجرة»

وسحبت دور السينما الأفلام الثلاثة بعد طرح فيلم «أخي فوق الشجرة» من بطولة الفنان رامز جلال، والذي حقق في أول أيام عرضه إيرادات مرتفعة، وصلت إلى 383 ألف جنيه أمس فقط، ويشارك في بطولة العمل رامز جلال، نسرين طافش، حمدي الميرغني، تارا عماد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ويزو، إسلام إبراهيم، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

سحب فيلم «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد

وسحب فيلم «تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد بعدما حقق إجمالي إيرادات 8 ملايين و725 ألف جنيه، بينما سحب فيلم «فضل ونعمة» لـ ماجد الكدواني بعدما حقق إجمالي إيرادت 17 مليون جنيه بدور العرض، فيما حقق فيلم «هاشتاج جوزني» لـ أمير المصري 4 ملايين و556 ألف جنيه فقط.