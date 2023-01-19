التصريح بدفن جثة شاب قتله تشكيل عصابي لسرقته بالإكراه في بنها

صرحت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بدفن جثة شاب لقي مصرعه علي يد 4 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة متعلقاته بالإكراه في بنها وطلبت تحريات المباحث وحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص مقتول بمدينة بنها حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين والمارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن جثة القتيل وحبس المتهمين.

تفاصيل مقتل عامل في بنها

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا مأمور مركز شرطة بنها، بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بدائرة المركز

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.

ضبط المتهمين بقتل عامل لسرقته بالقليوبية

جرى استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وأقروا بتعديهم على المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته باستخدام سلاح ناري حال قيامهم بمحاولة سرقة متعلقاته بمحل العثور، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة 2 فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار، سلاح أبيض «سنجة» ومركبة تو كتوك» المستخدمة في الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث

أوضح عماد قزامل المحامي لـ«الوطن» أن المتهمين يواجهون عقوبة الإعدام شنقا لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد مقترن بالسرقة لتوافر نية السرقة وسبق الإصرار والترصد والتي تعد من جرائم القتل العمد المقترنة بالسرقة.