بريهان أنور عن تقديم الشخصية الأنانية في مسلسل «وبينا ميعاد»: موجودة بالفعل

أعربت الفنانة الشابة بريهان أنور، عن سعادتها بتجسيد شخصية «سالي» في أحداث مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي يعرض على شاشة قناة dmc، وتؤدي فيه دور طبيبة ترتبط عاطفيًا بزميلها «إيهاب» ويقدمه خالد أنور.

وأشارت الفنانة الشابة، إلى أنّ الترشيح للمشاركة في المسلسل جاء من قبل منتج العمل عندما رأها في إحدى المسرحيات التي تشارك بها، وكانت تجسد دور الشخصية النانية، «بمثل دور شخصية أنانية موجودة بالفعل».

مسلسل «وبينا ميعاد»، بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ويجسدان شخصية «نادية وحسن» مطلقة وأرمل، كل منهما يتولى مسؤولية تربية 4 من الأبناء بمفرده، يجمعهما مكان عمل واحد وتبدأ قصة حب بينهما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

بريهان تجسد دور الشخصية الأنانية

وقالت بريهان في تصريحات لـ«الوطن» إنّ شخصية سالي في «وبينا ميعاد» من الشخصيات الأنانية التي لا يهمها إلا نفسها، ولا تهتم بمتطلبات خطيبها وتريد منه السير وفق أهوائها، كل ما يشغلها طموحها وتحقيق رغباتها دون النظر لمن حولها.

اختلاف الشخصيات في مسلسل «وبينا ميعاد»

وحول إمكانية وجود تشتبه بينها وبين شخصية سالي في المسلسل، أوضحت «لا يجمعنا تشابه في الشخصية سوى في فكرة الطموح بالعمل والتقدم، سالي فتاة هادئة ورزينة ومفترية، أما أنا أتحرك كثيرًا في الحياة وشقية وغلبانة، وبالتالي سعيدة جدًا بتقديم هذا الدور، لأنه موجود في المجتمع بالفعل ورأينا مثلها كثيرًا».

ويشارك في بطولة المسلسل مدحت صالح، بسمة، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، يوسف الكدواني، أسامة الهادي، يوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، بريهان أنور، وميران عبدالوارث.