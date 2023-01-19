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مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق لـ الحياة: يجب تدريس «قوة الدولة الشاملة» للطلاب

كتب:

محمد عزالدين
07:40 م | الخميس 19 يناير 2023
اللواء محمد الغباري

اللواء محمد الغباري

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه من ضمن الدروس الكبيرة التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية هي موضوعات الأمن القومي وقوة الدولة الشاملة.

أهمية تدريس الطلبة لمعنى قوة الدولة الشاملة

وأضاف «الغباري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أن قوة الدولة الشاملة هي الأساس التي تبني عليها الدول، إذ تستطيع من خلالها عمل التنمية وعلاقات دولية، أو اتخاذ قرار حرب أو سلم، وبالتالي قوة الدولة الشاملة مهمة للغاية، ويجب أن يتم تدريس هذا المصطلح حتى لطلاب المدارس، لكي يعرف الجميع الطريق الصحيح الذي تسير عليه الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي هو الوحيد الذي وضع استراتيجية لمصر لمدة 15 سنة قادمة، إذ كانت الاستراتيجيات السابقة لمدة 5 سنوات فقط، متابعًا: «مع الـ 15 سنة نستخدم قوة الدولة الشاملة كلها مع بعض في نفس التوقيت للعمل عليهم».

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بقلم محمد عزالدين