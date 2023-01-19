بدء الحلقة الثالثة من برنامج الدوم بمشاركة 95 موهبة صعيدية

بدأ منذ قليل، عرض ثالث حلقات الموسم الثاني من «الدوم»، برنامج اكتشاف المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، على قناة «dmc».

95 موهبة في الصعيد

قدم عدد من المواهب الفنية من أبناء محافظات الصعيد، التى وصل عددها 95 أمام لجنة تحكيم برنامج «الدوم»، المذاع عبر فضائية «dmc».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاششة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.