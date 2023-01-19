«فيبي» تشدو بـ«أما براوة» بـ الدوم.. و«ماريا» تبدع في أداء مشهد تمثيلي

شاركت المتسابقة فيبى نبيل عطوان، من محافظة سوهاج، في اليوم الثالث من تصفيات برنامج «الدوم» بفئة الغناء.

فيبي تغني «أما براوة»

وقدمت «فيبي» أمام لجنة التحكيم أغنية «أما براوة» للمطربة نجاة الصغيرة، وقدمت لها اللجنة الشكر.

وشاركت المتسابقة فيبى نبيل عطوان، من محافظة سوهاج، فى اليوم الثالث من تصفيات برنامج «الدوم» بفئة الغناء.

وقدمت المتسابقة ماريا ناصر عبد الراضي من محافظة أسيوط، مشهدا تمثيليا كوميديا أمام لجنة التحكيم لبرنامج الدوم، الذي تنطلق حلقات موسمه الثاني على قناة dmc.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاششة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.