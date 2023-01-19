مصطفى هاني يبدع أمام لجنة تحكيم برنامج الدوم بأغنية «مش باقي مني»

شارك المتسابق مصطفى هاني رمضان، من محافظة سوهاج، في اليوم الثالث من تصفيات برنامج «الدوم» بفئة الغناء.

«رمضان» يقدم أغنية لـ أحمد سعد

وقدم «رمضان» أمام لجنة التحكيم أغنية «مش باقى مني» للمطرب أحمد سعد، وقدمت له اللجنة الشكر.

كما شاركت المتسابقة جاكلين أمير راغب، فى حلقة الليلة من برنامج الدوم، من خلال الحلقة الثالثة من الموسم الثاني، الذي يعرض على فضائية dmc.

بدأت المتسابقة بالترحيب بلجنة تحكيم البرنامج، التي أشادت بـ«الدوم»، واعتبرته فرصة لجميع الشباب، خصوصًا فى محافظات الصعيد البعيدة عن العاصمة.

وعلق الإعلامى شادى شاش عضو لجنة التحكيم، قائلًا : «برافو جاكلين ونصحها بعدم التوتر، وإن شاء الله تكون فرصتك موجودة»

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاششة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.