رزان جمال: والدتي كانت ترفض عملي في التمثيل ولكن والدي دعمني

أكدت الفنانة اللبنانية رزان جمال أنها تعشق الفن منذ طفولتها وكانت تقدم بعض الفقرات التمثيلية أمام والدتها وجدتها، لافتة إلى أنها تلقت عرضًا بالمشاركة في بعض الإعلانات ورفضت والدتها مشاركتها ولكنها ذهبت لوالدها، فوافق وشاركت في الإعلان.

أول إعلان كان عن منتجات شعر

وأوضحت رزان جمال خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن أول إعلان لها كان عن منتجات شعر، لافتة أنها ظلت من سن 13 سنة تتشاجر مع والدتها بشكل يومي بسبب رغبتها في التمثيل، والدتها بينما تلقت عرض للمشاركة في إعلان وعمرها 15 سنة ولجأت لوالدها الذي وافق على الفور.

والدتها دعمتها أخيرا

وأشارت رزان جمال أنها اعتبرت المشاركة في الإعلانات بوابتها للتمثيل، مشيرة أن والدتها بعد مشاهدة أول إعلان لها اطمئنت عليها واشترطت عليها المشاركة في الإعلانات في أيام الإجازة الأسبوعية لعدم التأثير على الدراسة وتحولت والدتها لدعمها بدلًا من معارضتها.