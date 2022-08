رزان جمال تمثل التواجد العربي الوحید في المسلسل الأمريكي «The Sandman»

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة اللبنانية رزان جمال في فيلم «كيرة والجن»، تستعد لبدء انطلاق عرض المسلسل الأمريكي «The Sandman» الذي تشارك فيه وسيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة.

وتمثل رزان جمال في المسلسل، التواجد العربي الوحید من خلال شخصیة لایتا ھول، وتشارك في بطولته مع عدد من نجوم ھولیوود.

تفاصيل العرض الخاص للمسلسل

وكان قد حضر العرض الخاص للمسلسل عدد من نجوم ھولیوود، على رأسھم نیل جایمان، كاتب السیناریو والحوار للمسلسل والمؤلف الأصلي للقصص المصورة، والحاصل على العدید من الجوائز الدولیة كأفضل كاتب عن عدد من أعمالھ التي ینتمي معظمھا إلى الخیال العلمي، مثل «Mirror Mask،Beowulf وDoctor Who»، بالإضافة إلى أبطال المسلسل: توم ستوریدج الشھیر بدوره في فیلم Remainder، وكیربي ھویل بابتیست المرشحة للعدید من الجوائز عن دورھا في مسلسل Barry، واشتھرت بأعمال أخرى مثل The Good Place، وWhy Women Kill، والممثلة فیفیان أتشیمبونج، الشھیرة بدورھا في فیلم The Witches، وجویندولین كریستي المعروفة بدورھا في مسلسل Game of Thrones، ودونا بریستون المعروفة بدورھا في فیلم Fantastic Beastes: The Crimes of Grindelwald، وجولي ریتشاردسون الشھیرة بدورھا في أفلام مثل Sister My Sister، وFallen Angel، ومسلسلات مثل Nip/Tuck، بالإضافة إلى فانیسو سامونیاي.

والمسلسل قائم على واحدة من أكثر القصص المصورة مبیعاً وإحدى سلاسل دي سي كومیكس الشھیرة التي تحمل نفس الاسم.

قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الخیال العلمي، الذي یمزج بین الأسطورة والتاریخ في جو من الرعب المظلم، حول شخصیة «The Sandman»، والمعروف بأسماء أخرى، من بینھا «مورفیوس» و«إله الأحلام»، و«ملك الأحلام».

وفي طقوس غامضة یتم أسر مورفیوس لمدة 105 أعوام، یتمكن بعدھا من الھروب، وتقع على عاتقه مھمة السفر عبر عوالم زمنیة مختلفة لإصلاح الفوضى التي تسبب فیھا غیابه.

وفي المسلسل تجسد رزان جمّال شخصیة لایتا ھول، التي تعیش حالة من الحزن بعد أن فقدت زوجھا وأصبحت أرملة، وما یربطھا من علاقات إنسانیة مع من حولھا خاصة روز التي تمر بتجربة حزینة مثلھا.

یأتي ھذا بالتزامن مع ما تحققه رزان جمّال من نجاح وصدى كبیر لدى جمھور فیلم كیرة والجن للمخرج مروان حامد، من خلال شخصیة إیمي ابنة القاضي الإنجلیزي التي تقع في حب المناضل المصري أحمد كیرة كریم عبد العزیز.