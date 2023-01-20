تشكيل لجنة لمتابعة موقف 5 مبان مخالفة شرق شبرا الخيمة بالقليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة بحي شرق شبرا الخيمة، استجابة لشكوى المواطنين بخصوص البناء المخالف دون تراخيص، حيث تم المرور بشارع 15 مايو ومنطقه أرض الزجاج بمسطرد على ترعة الإسماعيلية.

لجنة لمواجهة البناء المخالف بشبرا

ووجه محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة وحي شرق شبرا، لمتابعة موقف 5 مبان مخالفة، كما وجه بضبط ونش لرفع لوازم البناء من مبنى مخالف بشارع 15 مايو.

وخلال الجولة وجه بالإعداد لحملة مكبرة لإزالة الإشغالات على ترعة إسماعيلية وشارع 15 مايو.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف، مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم نوباتجيات عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون.

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات في بنها

في سياق آخر، أجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة بنها، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء على أي مظاهر عشوائية والتيسير على المواطنين وتيسير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير امتداد شارع فريد ندا اتجاه كوبري أتريب ومدخل بنها القبلي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

وتابع أعمال إزالة الجزيرة الوسطى لتوسعة المدخل، كما سيتم تحويل المسار من الاتجاه القادم من القاهرة والبدء في أعمال التطوير في الاتجاه الآخر القادم من مدينة بنها متجها إلى القاهرة، من كمين الأهرام حتى الطريق الزراعي، كما وجه الهجان بإعادة تأهيل أعمدة الكهرباء على جانبي كوبري اتريب حتى الطريق الزراعي، مع تحويل كابلات الكهرباء إلى كابلات أرضية، بالإضافة إلى زراعة أشجار ونخيل على جانبي الطريق، وذلك لاستعادة الوجة الحضاري للمدينة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محطة المياه بشبلنجة بطاقه 17 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة تصل 100 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في مارس المقبل.

كما تفقد محطة معالجة صرف صحي شبلنجة (بطاقة 20 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 98%، وتخدم قرى «شبلنجة - كفر أبو زهرة - نقباس - منية السباع - كفر الشموت».

ووجه المحافظ، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة استلام المحطة وبدء التشغيل خلال الشهر الجاري.