تجهيز دليل لمواجهة الكوارث بالمستشفيات.. خطة إخلاء «بنها الجامعي» نموذجا

قال اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء بصدد إعداد أول دليل استرشادي للتعامل مع الأزمات والكوارث بالمستشفيات الحكومية والجامعية على مستوى الجمهورية، مشيرا خلال المشاركة في تنفيذ تجربة إخلاء الطوارئ بمستشفي بنها الجامعي اليوم، أن الخطة تهدف لحماية الأفراد والممتلكات، وهذا ما تسعى إليه الدولة في حالة الأزمات والكوارث، مضيفا أنه سيتم تعميم التجربة كمنوذج يحتذى به على مستوى المستشفيات.

وشهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، تجربة نموذج إخلاء مستشفى بنها الجامعى، بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

إخلاء 178 من العاملين بالمستشفيات الجامعية

استمع الحاضرون إلى شرح للأعمال التي تمت أثناء تنفيذ التجربة والتي تتضمنت إخلاء لـ 178 من العاملين بالمستشفيات الجامعية من ضمنهم 48 مريضاً.

وأشاد محافظ القليوبية بتجربة الإخلاء، التي تأتي في إطار استعدادات جامعة بنها لتنفيذ التدريب العملي لمجابهة الكوارث والأزمات، مؤكدا أهمية التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث، لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقى ومدى كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الحالات الطارئة.

التدريب على كيفية مواجهة الأزمات

أكد الدكتور جمال سوسة، أن إقامة هذه التجربة داخل مستشفيات بنها الجامعية يأتي فى إطار التدريب على كيفية مواجهة الأزمات وإدارتها، باعتبار إدارة الأزمات أصبحت علما مهماً يجب الاعتماد عليه عند حدوث أي أزمة أو كارثة، مشيرا إلى أن السلامة والصحة المهنية ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت، بل الحفاظ على العنصر البشري وهو ما تسعى إليه الجامعة في كل منشآتها، من خلال مراعاة جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفيات الجامعية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة أن ناجي مدير إدارة الأزمات والكوارث بمستشفيات بنها الجامعية.