مصرع سائق وإصابة مزارع في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقى سائق مصرعه وأصيب مزارع بكدمات متفرقة بالجسم إثر حادث تصادم ، تم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا من المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم زايد ثاني، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بالكيلو 82 طريق إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة.

وفاة سائق السيارة وإصابة مرافقه

على الفور أمر اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير إسلام السيد، 40 عاما، سائق، ومقيم بالإسكندرية، بالسيارة شيفروليه ربع نقل قيادته اصطدم بالحاجز الخرساني للطريق نتج عنه إصابته بكسر بقاع الجمجمة ووفاته في الحال، وإصابة محمد أحمد، 39 عاما، مزارع، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك أثناء توجههما إلى إحدى المزارع بالطريق الإقليمي وبصحبتهما 6 عمال لا توجد بهم إصابات.

وتم رفع آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.