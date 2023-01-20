تفاصيل اعتداء طالب على زميله بعد الامتحانات بالقليوبية.. رفض مساعدته في الغش

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس طالب اعتدى على زميله في معهد كفر طحا الإعدادي الأزهري بشبين القناطر لاتهامه بالتعدي على المصاب بسلاح أبيض بعد انتهاء الامتحانات، بسبب رفضه مساعدته في الغش في الامتحان، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث شبين القناطر حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب، وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

مشاجرة طلاب شبين القناطر

وتبين أن طالب بمعهد كفر طحا الإعدادي الأزهري بشبين القناطر اعتدى على زميله بعد نهاية الامتحانات بسلاح أبيض كتر بسبب مشاجرة بينهما بعد انتهاء الامتحانات بسبب رفضه مساعدته في الغش داخل الامتحان، في قرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية.

تفاصيل واقعة إصابة طالب في مشاجرة

تلقي اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بتلقي مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من والد أنس مرسي عبدالعظيم بالصف الثالث الإعدادي أزهري، المقيم بكفر طحا مركز شبين القناطر، بقيام زميله «م.ط.ا»، والمقيم بقرية القشيش بتعديه بالضرب بآلة حادة كتر وإصابته في وجهه.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3 إداري مركز شرطة شبين القناطر لسنة 2023، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

وخلال التحقيقات ناشد والد الطالب المصاب بتدخل عاجل من شيخ الأزهر ومدير المنطقة الأزهرية بالقليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة منعا لتكرارها.

وأوضح عماد قزامل، المحامي لـ«الوطن»، أنه حالة وصول إصابات المجني عليهما للعلاج أكثر من 21 يوما، تتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنح وتكون العقوبة بالسجن والغرامة وفي حالة تسبب الإصابات في عاهة مستديمة تحال الواقعة للجنايات وتكون العقوبة سجنا مشددا