الإعلامي شادي شاش يشيد بأداء المتسابقة «فاطمة» في برنامج «الدوم»

قدمت المتسابقة فاطمة الزهراء خيري، من محافظ الوادى الجديد، فقرة التقديم الإذاعي، أمام لجنة التحكيم لبرنامج الدوم، والذي انطلقت ثالث حلقات موسمه الثاني اليوم الخميس، على قناة dmc.

إشادة بالأداء المتميز

وقاطعها شادي شاش عضو لجنة التحكيم فقرة التقديم للمتسابقة، معلقا على أدائها بأن لها حضور مميز وأداء كبير، قائلا: «عندك كل حاجة كويسة، ونتمنى تكوني معنا».

ووجه الإعلامى شادي شاش عضو لجنة التحكيم ببرنامج الدوم، خلال الحلقة الثالثة من انطلاق الموسم الثانى للبرنامج نصيحة لإحدى المتسابقات وهي إنجى صفوت فايز، قائلا: «لسه العربي عايز يتظبط وربنا يوفقك».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج الدوم الذي تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاششة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.