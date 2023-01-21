بدء تصحيح امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية ببني سويف اليوم

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف أداء امتحانات منتصف العام الدراسي، والتي بدأت الأربعاء الماضي بمادة اللغة العربية، وتُعقد اليوم بمادتي الدراسات الإجتماعية والتربية الدينية، وسط توقعات بموعد إعلان النتيجة قبل نهاية إجازة منتصف العام.

تصحيح أوراق الإجابة أولا بأول

وتبدأ أعمال التصحيح في الشهادة الإعدادية اليوم السبت لمادة اللغة العربية، على أن تكون أعمال التصحيح في المواد المختلفة أولًا بأول، وسط توجيهات بالدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن إعلان نتائج امتحانات منتصف العام الدراسي ستكون فور انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، والتي تسير بشكل منتظم في مختلف المواد الدراسية، في ظل توجيهات مستمرة بالدقة في الرصد والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بكنترول الشهادات الإعدادية.

توجيهات بدقة التصحيح والرصد

وأضاف، أن هناك توجيهات وتعليمات بتحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، وتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.

من جانبه كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوفير سبل الراحة والتهوية، لأعضاء لجنة الكنترول والتصحيح بالشهادة الإعدادية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

61 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وبدأ أكثر من 61 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الُإعدادي في محافظة بني سويف، امتحانات منتصف العام الدراسي بمادة اللغة العربية الأربعاء الماضي، في 308 لجنة على مستوى الإدرات السبع، حيث من المقرر إنتهاء الامتحانات الأربعاء القادم.