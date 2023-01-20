عادل الغضبان لقناة الحياة: 12% من حركة التجارة العالمية تمر عبر بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الموقع الجغرافي لمحافظة بورسعيد مميز للغاية، إذ تعد المحافظة الوحيدة التي بها مدينة في قارة إفريقيا وأخرى في آسيا، كما يمر من خلالها أكثر من 12% من حركة التجارة العالمية، عبر قناة السويس، كما يقع في شمالها البحر المتوسط وفي الجنوب بحيرة المنزلة.

تطوير بحيرة المنزلة

وأضاف «الغضبان»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الرئيس السيسي وجه بتطوير بحيرة المنزلة منذ 5 سنوات، وأصبحت الآن بحيرة عظيمة، كما أن العديد من السائحين من أنحاء العالم تابعوا مهرجان الطيور ببحيرة المنزلة الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن بورسعيد تتمتع بـ 3 أنشطة رئيسية، الأول هو النشاط الصناعي، إذ توجد 4 مناطق صناعية بالمحافظة، التي جعلتها من أكبر المحافظات التصديرية في مصر على البحر المتوسط، والنشاط الثاني هو التجاري التي تتميز به بورسعيد والمتمثل في المنطقة الحرة، والنشاط الثالث هو النشاط اللوجيستي سواء تمويل السفن أو مهنة «البنبوطي».

سياحة اليوم الواحد

ولفت إلى أن محافظة بورسعيد تتميز بسياحة اليوم الواحد، لقربها من معظم محافظات مصر، خاصة مع إنشاء شبكة الطرق الجديدة.