قناة الحياة تعرض تقريرا عن افتتاح أول مجمع حضانات للأطفال المبتسرين بالفيوم

عرضت قناة الحياة تقريرا عن افتتاح أول مجمع حضانات للأطفال المبتسرين بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

10 حضانات وعيادات أمراض الطفولة

يضم مجمع حضانات الأطفال المبتسرين 10 حضانات وعيادات أمراض الطفولة والعظام.

ويستهدف المجمع 30 حالة شهريا بالنسبة للحضانات في المرحلة الأولى.

وتجاوزت تكلفة إنشاء مجمع حضانات الأطفال المبتسرين بالنزلة 5 ملايين جنيه.

وقالت الدكتورة هند علي المشرفة بمركز حضانات النزلة، إن العمل في الحضانة يسير وفقا لكل حالة، إذ تختلف من طفل لآخر، فهناك أطفال تدخل الحضانة لزيادة نسبة «الصفرا» في الدم، ويكون التعامل معهم بشكل خاص مقارنة بطفل يعاني من الصعوبة في التنفس أو نقص في النمو.

أجهزة للتنفس الصناعي الكامل والجزئي

وأضافت أن المجمع يحتوي على أجهزة للتنفس الصناعي الكامل، وآخر جزئي، لافتة إلى أن هذه الأجهزة متوفرة في المجمع.

ولفت أحمد عبد العظيم المدير الإداري بمركز حضانات النزلة، أن المركز يخدم مراكز إطسا ويوسف الصديق والشواشنة وأبشواي، نظرا لعدم وجود حضانات تكفي احتياجات الناس وأطفالهم.

وأوضح أنه توجد 10 حضانات في المجمع، والرقم قابل للزيادة، وكل الخدمات تقدم بالمجان.