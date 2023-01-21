نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني: رفضنا الاتفاق الإطاري لأنه انتقائي

قال جعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في السودان، إنه يخطط خلال الأسبوعين المقبلين لزيارة جوبا للقاء المسئولين هناك للتوافق حول الوضع الراهن في السودان.

الكتلة الديمقراطية ترفض الاتفاق الإطاري

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «لقاء خاص» والمُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «سأناقش بجوبا أهمية وجود أطرافها بالمرحلة الراهنة».

وأشار إلى أن الكتلة الديمقراطية ترفض الاتفاق الإطاري تمامًا، لأنه هناك 3 محاور أساسية أولها أنه اتفاق إقصائي، ولم يتعرض تمامًا لمسألة الانتخابات، وبه نوع من الانتقاء لمجموعات محددة.

الاتفاق الإطار لم يهتم بما يريده الشعب السوداني

وأكد أن الاتفاق الإطاري مع انتقاء لمجموعة سياسية معينة يمكن لها العمل السياسي، وهي التي تمثل كل السودان، وبقية القوي السياسية، ورؤساء الشعب السوداني وتصوره ليست محط الأنظار ولا محل احترام، وبالتالي هذا سيؤدي إلى فرقة وهذا جزء من المشكلة التي تعيشها السودان الآن.

وأوضح أن الاتفاق الإطار لم يهتم بما يريده الشعب السوداني، وأحدث تضاربًا في وجهات النظر، مؤكدًا ان التضارب بوجهات النظر لا يخدم الاستقرار.