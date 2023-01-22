طالبة بالمنوفية تدرس العلوم وتبدع في التصوير: بوثق اللقطات الجميلة في صورة

بجانب دراستها في كلية العلوم جامعة المنوفية، كانت «نسرين محمد» تعشق قضاء وقت فراغها في تصوير السماء فقد كانت ترى فيها متسعا للحرية والأحلام، وبعد فترة قررت عدم الاكتفاء بهذا العشق والاستفادة منه بتحويله إلى مصدر رزق، والانطلاق في مجال التصوير.

وعلى الرغم من نقص المعدات والتعليم إلا أن نسرين ذات الـ20 عاما استطاعت أن تحقق نجاحا في تقديم صور مميزة بفضل موهبتها، أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

موهبة نسرين محمد في التصوير

روت «نسرين» الطالبة بجامعة المنوفية، بداية دخولها مجال التصوير:«بدأت تصوير من 2019، بتصوير السماء في أوقات مختلفة، والحمد لله على اللي وصلت له دلوقتي أني بقيت معروفة في وقت قصير، وأكتر نوع تصوير بحبه هو الـ product photography أو تصوير المنتجات، وبتمنى أن صوري يشوفها أكبر عدد من الناس، وإني أقدر أطور من نفسي أكتر في مجال التصوير بحيث أكون محترفة».

وأشارت «نسرين» إلى أن دخولها مجال التصوير كان مصادفة، فهي كانت تركز في المقام الأول على دراستها في مجال العلوم:«مكنش في دماغي حكاية التصوير دي خالص، في الأول صورت كام صورة للسماء عادي ولقيت تشجيع من الناس اللي حواليا فكملت» .

تعتبر «نسرين» نفسها سعيدة الحظ، إذ وجدت الكثير من التشجيع والدعم مع بداية دخولها مجال التصوير، سواء من الأهل أو الأصدقاء وقالت لـ«الوطن»: «أهلي هما الداعم الأول والأساسي ليا، وبعديهم على طول أصحابي، ومقابلتش حد بيقلل من اللي بعمله وكدا، كان الحمد لله أي حد يشوف تصويري يدعمني، لكن اللي ممكن أشوفها مشكلة بالنسبة ليا التصوير في الشارع مش بيكون أفضل حاجة للبنات بسبب نظرات الناس وتعليقاتهم بس الحمد لله بدأت أتخطى ده وعملت كذا حاجة عن تصوير الشارع».

وعلى الرغم من ضعف الإمكانيات وعدم امتلاك «نسرين» كاميرا تصوير خاصة بها، إلا أنها اعتمدت على الإمكانيات المتاحة لديها وهو التصوير بالهاتف المحمول، موضحة:«بصور بموبايلي الخاص من أول ما بدأت تصوير حتى الآن وإن شاء الله ربنا يرزقني بكاميرا قريب واطلع شغل أفضل بإذن الله»

ولم تكتفِ نسرين بموهبة التصوير بل قررت أن تُنشئ مشروعها الخاص قائلة: «فتحت براند خاص بشغل الهاند ميد، متخصصة في شغل الريزن او الايبوكسي، فكرتها جاتلي من الكلية درست حاجة عن الريزن بالصدفة بحثت عنه وعرفت تفاصيله وحبيت الموضوع، واتعلمته أونلاين لحد ما خلصت امتحانات وتدريب الكلية وأخيرا أخدت الخطوة دي وبدأت في شهر 8 والحمد لله مكملة فيه إن شاء الله».