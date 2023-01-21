مصر أرض البطولات.. تفوق رياضي وتنشيط للسياحة وترويج لمشروعات التنمية

أكدت وزارة الشباب والرياضة أن التجارب السابقة والتحديات التى خاضتها الدولة المصرية فى استضافة العديد من البطولات بمختلف الألعاب وخرجت بشكل مبهر ولفتت أنظار العالم كله ونالت إشادة كبيرة بسبب جودة التنظيم، سواء على المستوى الإدارى، من حيث مقرات إقامة الفرق المشاركة ووسائل التنقلات، أو على مستوى الملاعب وجودتها، كانت سبباً رئيسياً فى ترشح مصر لاستضافة منافسات أولمبياد 2036.

«صبحى»: 289 بطولة دولية وقارية وعربية استضافتها مصر منذ 2018

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، خلال حديثه عن البطولات التى استضافتها مصر خلال الفترة من 2018-2022، إن الاستراتيجية الرياضية فرضت نفسها فى استضافة الأحداث الرياضية العالمية، حيث تمكنت منذ عام 2019 من استضافة ما يقرب من 61 حدثاً عالمياً فى شتى المحافظات المختلفة، وتم تنويع أماكن تلك الأحداث الرياضية لتنشيط السياحة، فكانت هناك بعض الأحداث الرياضية بمدينة الغردقة وأخرى بالأقصر وأسوان، حيث كانت هذه القدرة على استضافة كل تلك الأحداث الرياضية من خلال ما حققته القيادة السياسية من طفرة كبيرة فى المنشآت الرياضية التى مكنت الدولة من استضافة تلك الأحداث المهمة.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن قطاعى الشباب والرياضة شهدا طفرة كبيرة وإنجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث حدثت ثورة رياضية حقيقية وتدشيناً لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة فى شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التى وضعتها الوزارة فى استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصرى يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد.

واستعرضت وزارة الشباب والرياضة فى تقريرها تنوع البطولات التى استضافتها مصر خلال السنوات الأخيرة، فحظيت بـ289 بطولة ما بين بطولة عالم وكأس عالم وبطولات أفريقية وعربية، كان أبرزها تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم عام 2019، بدلاً من الكاميرون، وخرجت البطولة الأفريقية لكرة القدم فى أبهى صورة لها، كذلك كان تنظيم منافسات كأس العالم لكرة اليد عام 2021 هو التحدى الأصعب فى ظل أزمات فيروس كورونا، الذى أجبر دولاً كبرى على مستوى العالم، على عدم استضافة أى أحداث رياضية، إلا أن مصر قبلت التحدى، وخرجت بتلقى الإشادات العالمية بخروج البطولة بشكل مبهر.

مراسم قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة تحت سفح الأهرامات

وعلى مستوى كرة السلة كان سفح الأهرامات شاهداً على تنظيم لافت للنظر لمراسم قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة، وشارك فى البطولة التى أقيمت فى 11 فبراير 2022 أربعة أندية أبطال القارات، من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك أفريقيا التى مثلها فريق الزمالك، وخرجت البطولة بشكل مبهر.

وضمت قائمة البطولات الدولية التى نجحت فى تقديم تنظيم مبهر لها بمختلف الألعاب خلال السنوات الأخيرة: بطولة العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للرماية والبطولة الأفريقية للكرة الطائرة سيدات، كذلك البطولة الأفريقية للسلة سيدات، وحظيت بتنظيم البطولة الأفريقية لرفع الأثقال، فضلاً عن استضافة أكثر من 30 بطولة قارية وعالمية، منها البطولة العربية والأفريقية للدراجات والبطولة العربية والأفريقية للتراثليون بالأقصر، وتمت إقامة بطولة الدراجات الجبلية والبطولة الأفريقية للجمباز باستاد القاهرة وبطولة العالم السادسة للسباحة بالزعانف، وتمت إقامة بطولة العالم للرماية، وبطولة العالم للسلاح، التى شارك فيها أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من 88 دولة حول العالم، أيضاً بطولة العالم للجمباز.

وجاء (45) اتحاداً رياضياً أولمبياً وغير أولمبى باستضافة البطولات منها: كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، كانوى وكياك، الغوص والإنقاذ، الطائرة، الجولف، الدراتس، السلاح، الريشة الطائرة، البلياردو، كرة السرعة، كروكيه، الجمباز، الثلاثى، تنس الطاولة، الشراع، الفروسية، الهوكى، المصارعة، الملاكمة، مينى فوتبول، الخماسى الحديث، كونغ فو، الرماية، السباحة، التنس، الانزلاق للهواة، الكاراتيه، التجديف، الرجبى، الإسكواش، رفع الأثقال، ألعاب القوى، البولينج، البريدج، الهجن، التايكوندو، الكاراتيه، الشطرنج، الدراجات النارية، المواى تاى، كمال الأجسام، الكابادى، القوة البدنية، والبادل تنس.