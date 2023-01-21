لاعب منتخب اليد السابق لقناة الحياة: أداء الفراعنة في كأس العالم قوي

علق أحمد العطار، لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، على فوز المنتخب المصري على البحرين في بطولة العالم، قائلا إن أداء المنتخب كان قويا منذ بداية البطولة أمام كرواتيا وفاز بفارق 9 أهداف وهذه كانت مفاجأة كبيرة للغاية.

المنتخب يقف على أرض صلبة

وأضاف «العطار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المنتخب يقف على أرض صلبة، فكان إعداده جيد، كما أن مستوى اللاعبين على الدكة مثل زملائهم الذين يشاركون في المباريات، كما أن الفارق بين اللاعبين المحليين والدوليين ليس بالكبير.

وتابع: «الشوط الأول من مباراة اليوم كان صعبا حتى الدقيقة 25، ومنتخب البحرين يؤدي بأداء مرتفع واستطاع التعادل أمام تونس وكان لديه 4 نقاط، واليوم كان يطمع أن يحصل على نقطتين».

حسم اللقاء في الشوط الثاني

وواصل: «منتخبنا حسم اللقاء في الشوط الثاني وتسيدوا اللقاء كاملا، وأصبح هناك فارق بيننا وبين منتخب الدنمارك، بفارق نقطة واحدة، وهذا شيء مهم».