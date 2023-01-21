قناة الحياة تنشر تقريرا عن إنشاء السوق الحضارية بقرية مسارة في أسيوط

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا عن السوق الحضارية بقرية مسارة في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، المقامة على مساحة 750 مترا مربعا، وبدأ العمل بها مطلع نوفمبر 2022.

إنشاء سوق حضارية بقرية مسارة

والعمل يتواصل لإنشاء سوق حضارية بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط ضمن 63 مشروعا خدميا تنفذها حياة كريمة بقرى أسيوط.

والسوق الحضارية بقرية مسارة مقامة على مساحة 750 مترا مربعا، وبدأ العمل بها مطلع نوفمبر 2022.

سوق قرية مسارة يضم 27 محلا ومبنى إداري وأماكن انتظار للسيارات والمواطنين ودورات مياه.

وتكاليف إنشاء السوق الحضارية بقرية مسارة 7.5 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 40%.

وقال المهندس خالد علي، مدير مشروع سوق قرية مسارة الحضاري بمركز ديروط في أسيوط، إن المشروع يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، وجرى استلام الموقع بتاريخ 8 نوفمبر 2022، ومدة التنفيذ 6 أشهر.

تكلفة المشروع 7 ملايين جنيه

وأضاف أن تكلفة المشروع 7 ملايين جنيه، ويحتوي على 17 محلا مساحة الواحد 22.5 متر مربع، وبه دورات للمياه ومبنى إداري مساحته 18 مترا مربعا، ومنطقة للانتظار.