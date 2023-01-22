القبض على عصابة «ترويج المخدرات عبر فيس بوك» بمضبوطات بـ5 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والعام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، جهودها لضبط الخارجين عن القانون، حيث جرى ضبط مواد مخدرة بأكثر من 5 ملايين جنيه.

ترويج مخدرات عبر فيس بوك

وضبطت الإدارة عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، عددا من الأشخاص القائمين على إدارة بعض الصفحات عبر فيس بوك، يروجون لمواد وأدوية وعقاقير مخدرة مقابل مبالغ مالية، حيث جرى ضبط 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بنطاق محافظتي الجيزة وبني سويف، وبحوزتهم 460 أمبولا مخدرا لعقاقير مختلفة، ومبالغ مالية، و4 هواتف محمولة، كما جرى ضبط 1054 أمبولا مخدرا لعقاقير مختلفة، و1840 قرصا مؤثرا لعقاقير مختلفة داخل مخزن خاص بأحدهم.

وبتطوير مناقشتهم أمكن تحديد مصدر تحصلهم على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بني سويف، أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته 7,951 أمبول مخدر لعقاقير مختلفة، و34,550 قرص مؤثر لعقاقير مختلفة، ومبلغ مالي.

وجرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته 216 قرصا مخدرا ومؤثرا لعقاقير مختلفة، و3 روشتات طبية مزورة، وخاتم شعار الجمهورية خاص بإحدى الجهات الحكومية مزور، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبتطوير مناقشته أرشد عن كمية أخرى من المواد المخدرة بداخل مسكنه بدائرة القسم عبارة عن 180 قرصا مخدرا، و66 روشتة طبية مزورة، و9 أكلاشيهات لأطباء مزورة، و4 خاتم شعار الجمهورية خاص بإحدى الجهات الحكومية مزور.

كما جرى استهداف أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية وتبين عدم تواجده، وبالتفتيش في حضور زوجته تم العثور على شجيرة لنبات القنب البانجو المخدر، وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت حيازة زوجها وزراعته تلك الشجيرة بقصد الاتجار.

وجرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بالقليوبية حال وجوده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وبحوزته 40 قرصا مخدرا لعقاقير مختلفة، و5 أمبولات لعقار أمبيوفين المؤثر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

مناقشة المتهم

وبتطوير مناقشته أقر بتحصله على تلك المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، أمكن ضبطه وبحوزته 40 قرصا مخدرا، و50 أمبولا مؤثرا لعقار نيوريل، و45 أمبولا مؤثرا لعقار أمبيوفين، و370 قرصا مؤثرا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس - مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقر البعض منهم بترويج المواد المخدرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بقصد الاتجار، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 5 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.