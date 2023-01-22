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استشاري جهاز هضمي لـ إكسترا نيوز: طفرة واضحة في الخدمات الصحية بالصعيد

كتب:

محمد عزالدين
08:51 م | الأحد 22 يناير 2023
مستشفى الأقصر

مستشفى الأقصر

كشف الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، جهود الدولة في الارتقاء بالملف الطبي في الصعيد، قائلا إن وجود مستشفيات الحميات كان أمرا في غاية الأهمية.

طفرة واضحة بتنمية الصعيد

وأضاف «خورشيد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم، وهناك طفرة واضحة فيما يتعلق بتطوير الصعيد؛ سواء على مستوى الخدمات الصحية أو بقية الخدمات الأساسية مثل شبكة الطرق.

وأشار إلى أن تطوير الخدمات الصحية في الصعيد بدأت في الأساس من خلال إطلاق حملات توعية للأهالي بالصحة، ومن ثم البدء في تطوير البنية التحتية للعيادات والمستشفيات.

أهمية وجود مستشفيات الحميات

وتابع أن وجود مستشفيات الحميات كان أمرا في غاية الأهمية، وأراح المستشفيات بشكل كبير، ويساهم في منع انتقال وانتشار العدوى خاصة وأن الصعيد تعتبر منطقة حارة.

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