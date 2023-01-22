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مستشار وزير الخارجية الأوكراني: نحتاج مساعدة الغرب للصمود أمام روسيا

كتب:

شريف سليمان
09:01 م | الأحد 22 يناير 2023
يفهين ميكيتينكو

يفهين ميكيتينكو

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إنه في اجتماع مهم عقد أول أمس بقاعدة عسكرية في ألمانيا، تم اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمساعدات الغرب لأوكرانيا في أزمتها ضد روسيا.

روسيا قوة عالمية ضاربة

وأضاف ميكيتينكو، خلال ظهوره عبر خاصية سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا أكبر دولة في العالم وتمتلك ثاني أقوى جيش في العالم؛ لذا فالطبيعي أنها تتفوق على أوكرانيا بشكل واضح في أزمتهما.

أوكرانيا تحاول التصدي للهجمات الروسية

وتابع: «لكن مع مساعدة الغرب ومساعدات جيراننا، تحاول أوكرانيا أن تتصدى لروسيا».

وأشار إلى أن الحياة في أوكرانيا مستمرة بشكل طبيعي رغم ما تعانيه البلاد، ورغم مغادرة 10 ملايين مواطن من أوكرانيا، مشددًا على استمرار الهجمات الروسية، ووجود أضرار جسيمة لحقت بـ40% من مصادر الطاقة. 

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