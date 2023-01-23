الحاجة «فايزة» ربت 4 شباب من ذوي الهمم: «هم نور عيني اللي بشوف بيها»

كشفت السيدة فايزة من البحيرة، التي استطاعت تربية 4 شباب من ذوي الهمم، عن رحلة تربيتها لأبنائها أصحاب القدرات الخاصة، قائلة: «ما استحملش عليهم الوجع.. ومش عايزة حاجة من حد».

راضية بقضاء ربنا

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، والمذاع عبر شاشة قناة الحياة «مش بيعرفوا يخرجوا من البيت.. وربنا بيرزق في الأكل، وبقول الحمد لله على كل حاجة.. وبيفهموني وبفهمهم وراضية بقضاء ربنا وباللي ربنا ادهوني والحمد لله».

وأوضحت أن زوجها يعمل فلاحا وتزوجا منذ 50 عاما، وأن أبناءها لديهم مرض كهرباء في الدماغ، والابن الكبير أصيب بهذا المرض في سن 5 سنوات، وأثرت على المخ، بينما ابنها الثاني أصيب بها إضافة للحساسية على الصدر، ولا يتحدثوا أبدا ويحصلون على دواء للحساسية.

ولفتت إلى أنها راضية بما كتبه الله لها، «مبستحملش حد يقول آه منهم ولا يتوجع.. والحمد الله على كل حاجة وراضية بكل اللي ادهوني ربنا وبحمد ربنا.. وربنا هما اللي بيراعيهم لو مت ومحدش ضامن عمره هيموت إمتى».

أتمنى حد منهم يتجوز ويخلف علشان أطمن

وتابعت: «لو جاني غيبوبة السكر وهما قاعدين معايا بيضحكوا مش بيعرفوا يعملوا حاجة.. وأتمنى منهم واحد يتجوز ويخلف عشان لما أموت أكون مرتاحة.. وببقى عيانة وبعالج أي حد فيهم ولا أعالج نفسي وهم نور عيني اللي بشوف بيها».