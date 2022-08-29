«واحد من الناس» يساعد مواطنين بمبالغ مالية وأجهزة كهربائية وجراحة قرنية عين

قال مواطن يدعى «السيد»، إنه يعمل في زراعة الطماطم ويحصل على يومية قدرها 80 جنيها، موضحا أنه متزوج ولديه ولدان وبنتان.

وأضاف «السيد»، خلال برنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن لديه ابن حاصل على دبلوم، والثاني في المرحلة الإعدادية، والابنتان متزوجتان ولديهما أبناء.

وأشار إلى أن كل ما يريده في الحياة هو الستر فقط، موضحا أن عمره 53 سنة، وأهداه البرنامج مبلغ 5 آلاف جنيه له.

من ناحية أخرى، قالت سيدة تدعى «أم أحمد»، أن عمرها 72 عاما، وتعتمد على معاش زوجها الذي توفي منذ 13 عاما للإنفاق على نفسها.

«أم أحمد» لديها 6 بنات ولا أحد يساعدها

وأضافت «أم أحمد»، خلال البرنامج، أن لديها 6 بنات متزوجات، ولا أحد يساعدها، متمنية أن تبني المنزل، فيما أهدى لها برنامج واحد من الناس مبلغ 5 آلاف جنيه لمساعدتها على تجهيز منزلها، كما أهداها أجهزة كهربائية.

وأكد الإعلامي عمرو الليثي، أن برنامج «واحد من الناس» استطاع أن يساعد في إجراء عملية قرنية عين للسيدة هدى إبراهيم بعد أن اشتكت في البرنامج بأنها غير قادرة على النظر بشكل جيد.

إجراء جراحة قرنية عين للسيدة هدى

وأضاف «الليثي» أن السيدة هدى إبراهيم كانت تريد إجراء عملية قرنية عين، وبعد عرض الموضوع في البرنامج أجرت العملية.

وقالت السيدة هدى إبراهيم: «بعد أن أجريت العملية أصبحت أستطيع الرؤية بشكل جيد بعد أن كنت غير قادرة على الاعتماد على نفسي، وكان زوجي يساعدني على السير فى الشارع».