أستاذ تمويل واستثمار: مصر تُضاعف نسب إنتاج الطاقة النظيفة عامًا تلو الآخر

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن استهداف مصر لجذب الاستثمارات يأتي بهدف خطة الدولة التي تتماشى مع متطلبات البيئة والنظام العالمي الجديد.

مصر نجحت في استضافة وتنظيم COP27

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «EXTRA NEWS»، أن مصر نجحت في استضافة وتنظيم COP27، وحظيت بالعديد من الإشادات ليس في إطار التنظيم فقط، وإنما في فكرة تنفيذ ما تنادي به على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مصر لديها استراتيجية بشأن مزيج الطاقة، من خلال مضاعفة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة «النظيفة» عام بعد أخر.

«دافوس» أحد أهم المؤتمرات الاقتصادية الدولية

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن مصر تعمل على توافق كل القطاعات مع اتجاه الحفاظ على البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف المجالات، متابعا أن المبادرات التي تنطلق من مصر لا تعتمد على المساندة الداخلية فقط، وإنما يتم عرضها على الأُطر الخارجية «المستوى الدولي» في مظاهرها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.

وتابع، أن مؤتمر «دافوس» أحد أهم المؤتمرات الاقتصادية الدولية، فكان من المهم عرض مصر خبراتها في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة «التحول للأخضر»، من خلال مبادرة «نوفي»، لكي تتبادل الخبرات مع المبادرات الأخرى.