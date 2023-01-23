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إصابة عاملين في انقلاب دراجة نارية على كوبري الواسطى ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
10:22 ص | الإثنين 23 يناير 2023
مستشفى الواسطى المركزي

مستشفى الواسطى المركزي

أصيب عاملان، صباح اليوم، بجروح وسحجات بالجسم، إثر انقلاب دراجة نارية بنزلة كوبري الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب دراجة بخارية على كوبري الواسطى 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام نزلة كوبري الواسطى من الجهة الشرقية للنيل شمال محافظة بني سويف، نتج عنه إصابة عاملين، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج 

دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء مصابي الحادث 

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي، كلا من ميلاد عوض فريد، 28 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونادي عبد الجواد حكيم، 25 عامًا، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم مع اشتباه ما بعد الارتجاج، مقيمين بمركز الواسطى.

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