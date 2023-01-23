 شاب يقتل والد زوجته في بني سويف بسبب خلافات مالية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص ببنى سويف وضبط مرتكب الواقعة حيث تبين أن الجاني زوج ابنة الضحية، بسبب خلافات مالية بينهما.

تفاصيل القصة

تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، العثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بأرض زراعية بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد هويته وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة المركز، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنته مقيم بدائرة المركز.

خلافات مالية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، حيث استقلا دراجة نارية دون لوحات معدنية ملك وقيادة المتهم، ولدى وصولهما لمحل الواقعة تعدى عليه مما أسفر عن وفاته وعُثر على جثته بمحل الواقعة، واستولى الجاني على مبلغ مالي وعقب ذلك أضرم النيران بجثة المتوفى واستقل الدراجة النارية المُشار إليها ولاذ بالفرار، وتم بإرشاد المتهم ضبط الدراجة النارية المستخدمة والمبلغ المستولى عليه.