وكيل «صحة السويس»: تقديم 783 ألف خدمة علاجية بالمستشفيات في 2022

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، حجم الأعمال العلاجية التي قدمتها مستشفيات المحافظة خلال عام 2022.

وأوضح «الحفناوي» في بيان، أن القطاع العلاجي قام بتقديم 782.658 خدمة طبية متنوعة بمستشفيات المحافظة، إذ استقبلت العيادات الخارجية 495.783 متردداً خلال العام المنصرم ، كما استقبلت أقسام الطوارئ 136.975 مواطنا.

أقسام العناية المركزة استقبلت 1843 مريضا

وتابع وكيل وزارة الصحة، بأن أقسام العناية المركزة استقبلت 1842 مريضاً، كما استقبلت أقسام الحضانات بمستشفيات السويس 1604 أطفال، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات الولادة 3127، تنوعت بين طبيعية وقيصرية.

إجراء 4899 عملية متنوعة بمستشفيات السويس

وأضافأن مستشفيات السويس شهدت إجراء 4899 عملية متنوعة بين عمليات صغرى ومتوسطة وكبرى، بالأقسام الداخلية أو العيادات الخارجية والطوارئ، موضحاً أن أقسام الأشعة أجرت 81930 أشعة متنوعة، تنوعت بين عادية وموجات فوق صوتية، أشعة المناظير، مقطعية، قسطرة القلب، رسم قلب، إيكو، رنين مغناطيسي، «c.arm»، دوبلر، مامو جرام، واستقبلت عيادة التشخيص عن بُعد 354 مواطنا، التي قامت بعرض حالاتهم الصحية على مختلف الجامعات المصرية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة التي قامت وزارة الصحة والسكان بإمداد مستشفى السويس العام بها.