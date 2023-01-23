«أزهر جنوب سيناء»: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية فور انتهاء التصحيح

قال سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجه بإعلان نتائج امتحانات الفصل الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية عقب انتهاء تصحيح أوراق الإجابة ومراجعة الدرجات.

وذكررئيس الإدارة المركزية لـ«الوطن»، أن أعمال التصحيح بدأت أمس الأحد بمراكز التجميع في مركزي تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء.

تقدير الدرجات

وقال «خضر»، إنه خلال تفقد أعمال تصحيح أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية شدد على ضرورة التنبيه على المصححين بمراعاة الدقة في تقدير الدرجات، ومراجعة نموذج الإجابة، والتأكيد على المراجعة الفنية والعددية، وتنفيذ التعليمات والتوجيهات، وتنبيه الإداريين ورؤساء المواد والمشرفين والإداريين بالدقة في تجميع أوراق الإجابة من لجان التصحيح، وإعادتها للكنترول للمراجعة والرصد.

وتابع، بأن أعمال التصحيح ستنتهي هذا الأسبوع لكل المواد، عل أن يتم إعلان النتائج الأسبوع المقبل.

779 طالبا وطالبة

وأوضح، أن إجمالي الطلاب والطالبات في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمعاهد جنوب سيناء بلغ 779 طالبا وطالبة، موزعين على 43 لجنة على مستوى المعاهد الأزهرية.

وتابع، بأن أعمال الامتحانات انتهت أول أمس السبت، وبدأت أعمال التصحيح والتي من المرجح أن تنتهي نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لإعلان النتائج.